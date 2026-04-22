Giovedì 23 aprile 2026, alle ore 11.00, presso la Sala Regina della Camera dei Deputati, si terrà la presentazione del 3° Rapporto One Health “Il valore sociale delle città. Periferie vitali: la nuova frontiera del vivere urbano”, realizzato dal Campus Bio-Medico di Roma in collaborazione con l’Isti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Alla Camera il Campus Bio-Medico presenta il 3° Rapporto One Health “Il valore sociale delle città. Periferie vitali: la nuova frontiera del vivere urbano”

Notizie correlate

Leggi anche: Prevenzione, a Roma la pedalata del Policlinico Campus Bio-medico contro il tumore al seno

Leggi anche: Esce dall’ospedale e muore mentre cammina sulla Laurentina: aveva il braccialetto del Campus Bio-Medico

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: TOASEAN Summer School 2026; Intelligenza artificiale e giustizia: l’audizione al Senato del Prof. Avv. Michele Filippelli; Dl Sicurezza, bagarre alla Camera: proteste, occupazione e Scotto cacciato dall’Aula; Forza Italia, Paolo Barelli si dimette da capogruppo alla Camera.

Conferenza stampa di estrema destra alla Camera, il presidente Fontana contro il suo compagno di partito della Lega: «Inopportuno». Ma Furgiuele: «Non sono fuorilegge»Si alza la polemica intorno alla conferenza stampa che il deputato leghista Domenico Furgiuele ha organizzato per venerdì, alle 11:30, alla Camera. In questo appuntamento, il comitato «Remigrazione e ... roma.corriere.it

Dl sicurezza: al via alla Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia - facebook.com facebook

Forse perché il decreto è alla camera (e al senato avete inserito l’emendamento di nascosto all’ultimo minuto) x.com