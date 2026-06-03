Europa | nuove barriere contro i sussidi industriali della Cina

I commissari europei hanno annunciato nuove barriere contro i sussidi industriali provenienti dalla Cina. Le misure prevedono controlli più severi sulle aziende straniere, restrizioni sugli aiuti pubblici e verifiche sulle pratiche di sovvenzione. L’obiettivo è ridurre la dipendenza economica dall’origine cinese e tutelare le imprese europee. Le decisioni sono state prese dopo un approfondito studio delle pratiche di sostegno finanziario esterno.

Quali misure specifiche adotteranno i commissari per ridurre la dipendenza economica?. Come influiranno i sussidi cinesi sui costi di produzione europei?. Chi subirà le conseguenze dirette della possibile reazione di Pechino?. Quanto rischio corre la competitività industriale dei 27 Stati membri?.? In Breve OCSE segnala danni alla parità competitiva causati dai sussidi pubblici cinesi. Vertice di Bruxelles venerdì scorso per discutere misure di riduzione dipendenza. Strategie mirate a proteggere la capacità industriale dei 27 Stati membri. Rischio escalation commerciale dopo possibili reazioni di Pechino e Xi Jinping. Nuove barriere europee contro il protezionismo cinese: il vertice di Bruxelles. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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BYD: miracolo industriale o nuovo caso Evergrande

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