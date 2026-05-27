Riva della Pappona avanzano i lavori post alluvione | spostamento barriere e nuove palificate

Sabato mattina, a partire dalle 8, si interromperà temporaneamente il traffico sulla strada provinciale Riva della Pappona, nel chilometro 3+000, vicino a un cantiere aperto ai piedi di una rupe nel Comune di Modigliana. I lavori riguardano lo spostamento delle barriere e l’installazione di nuove palificate, in seguito all’alluvione che ha danneggiato l’area. La circolazione sarà sospesa per permettere le operazioni di miglioramento e messa in sicurezza.

Sabato, a partire dalle 8, sarà temporaneamente interrotta la circolazione sulla provinciale Riva della Pappona (chilometro 3+000) in corrispondenza del cantiere in corso ai piedi della rupe nel Comune di Modigliana. La chiusura si rende necessaria per consentire le operazioni di spostamento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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