Codice Rosso | nuove barriere contro gli abusi e divieti a 1000 metri

Oggi alle Officine Cantelmo si è svolto un incontro tra magistratura, forze dell’ordine e settore sanitario per discutere delle misure relative alla violenza di genere. Durante la riunione sono stati analizzati i recenti aggiornamenti legislativi, tra cui l’introduzione del Codice Rosso, e le nuove norme che prevedono divieti e restrizioni a partire da 1000 metri dai luoghi di sicurezza. La discussione ha coinvolto diverse figure istituzionali e professionisti del settore.

Un tavolo di confronto tra magistratura, forze dell’ordine e settore sanitario si è riunito nel pomeriggio di oggi alle Officine Cantelmo per affrontare il tema della violenza di genere. L’incontro, promosso dal prefetto Natalino Manno, ha analizzato l’evoluzione degli strumenti giuridici del Codice rosso, con un specifico sul potenziamento delle misure di protezione per le vittime e sulla necessità di una risposta coordinata tra i diversi enti dello Stato. Durante la sessione di lavoro, Alberto Santacatterina, in qualità di procuratore aggiunto, ha illustrato le recenti trasformazioni normative volte a rendere più incisiva la tutela delle persone colpite da abusi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Codice Rosso: nuove barriere contro gli abusi e divieti a 1000 metri Notizie correlate Giovane in codice rosso precipita otto metri e finisce nel terreno sottostanteIntorno alle ore 7:20 di questa mattina, un grave incidente stradale ha causato uno shock in località Elini, un piccolo borgo del comune di Lanusei,... Leggi anche: Cade da una impalcatura e precipita per 4 metri: 58enne in codice rosso in ospedale