Europa in fiamme | bolla di calore e picchi termici record a maggio

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A maggio, in Europa si sono registrati picchi di calore e temperature record, con una bolla di calore che ha interessato vaste aree del continente. La pressione atmosferica ha raggiunto i 1030 hPa, influenzando le condizioni meteorologiche dei prossimi mesi. Le dinamiche estive del 2026 risultano diverse rispetto agli anni precedenti, evidenziando un cambiamento nelle modalità di distribuzione delle temperature e delle perturbazioni atmosferiche.

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Come influenzerà la pressione di 1030 hPa il meteo dei prossimi mesi?. Perché l'estate 2026 presenta dinamiche diverse rispetto agli anni passati?. Quali città italiane subiranno i picchi termici più pericolosi dopo maggio?. Come cambierà la gestione della salute pubblica durante questa stagione?.? In Breve Pressione atmosferica a 1030 hPa blocca il ricambio d'aria in Europa centrale.. Francia registra 7 decessi e Regno Unito 5 vittime per caldo estremo.. Temperature in Italia superano i 35,4 °C in diverse località del Nord.. Modello ECMWF prevede alternanza tra caldo intenso e brevi fasi di refrigerio.. Record di temperature a maggio: la bolla di alta pressione che anticipa l’estate 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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