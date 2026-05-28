Sette persone sono morte in Europa a causa dell’ondata di calore di maggio, che ha raggiunto picchi storici. L’alta pressione africana ha portato temperature record nel Nord Italia, superando i 40 gradi. Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino d’urgenza per le alte temperature e i rischi per la salute. Le temperature sono aumentate significativamente rispetto agli anni precedenti, provocando un incremento di casi di colpi di calore e surriscaldamenti.

? Domande chiave Come influisce l'alta pressione africana sulle temperature del Nord Italia?. Perché il Ministero della Salute ha emesso un bollettino d'urgenza?. Quali sono le cause scientifiche dietro questo picco termico di maggio?. Quanto influirà il fenomeno El Niño sul clima europeo nei prossimi anni?.? In Breve Bolzano registra 36,5°C e Milano 35°C in questo giovedì 28 maggio 2026.. Torino segna 34,5°C, valore record per il mese di maggio dal 1992.. L'indice Climate Central raggiunge livello 5 nell'Italia settentrionale e centrale.. L'Europa subisce un riscaldamento di 2,5°C, il doppio della media globale.. Bolzano registra 36,5°C e Milano tocca i 35°C in questo giovedì 28 maggio 2026, mentre l’ondata di calore che sta colpendo l’Europa ha già causato la morte di sette persone in Francia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ondata di calore in Europa: 7 morti e picchi storici a maggio

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Temi più discussi: Arriva la prima ondata di calore dell’anno; Meteo, arriva un anticiclone con la prima ondata di caldo oltre 30 gradi: le previsioni; Estate 2026, dal 25 maggio disponibili i bollettini sulle ondate di calore; Sito Istituzionale | Ondate di calore, bollino rosso giovedì 28 maggio.

Un’ondata di calore eccezionale colpisce l’Europa: fino a +12/+15°C sopra la media stagionale. Secondo #ClimaMeter, eventi simili oggi sono fino a 2.5°C più caldi per effetto del cambiamento climatico antropogenico Qui l'analisi completa buff.ly/YmQ9O31 x.com

Batteria in ondata di calore reddit

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