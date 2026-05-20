Marche Regione e UNICEF a confronto sui diritti dei minori
A Ancona si è svolto un incontro tra rappresentanti della Regione Marche e dell’UNICEF, incentrato sui diritti dei minori. Durante l’evento si è discusso di questioni legate all’educazione e alle disparità che interessano bambini e adolescenti. Sono stati analizzati dati e strumenti per migliorare le condizioni di giovani nelle aree più svantaggiate. L’obiettivo era confrontarsi su politiche e interventi per garantire un accesso equo ai servizi essenziali per la crescita dei minori.
Regione Marche e UNICEF a confronto ad Ancona sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: focus su educazione e disuguaglianze. Ancona, confronto tra istituzioni e UNICEF. Un incontro istituzionale per fare il punto sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza si è svolto ad Ancona, presso Palazzo Raffaello. Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha incontrato una delegazione di UNICEF Italia, guidata dal presidente Nicola Graziano, con la partecipazione dell’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro. Al centro del confronto, le strategie da mettere in campo per rafforzare le politiche dedicate ai più giovani nel territorio marchigiano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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