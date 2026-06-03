Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 3 giugno 2026
Alle 20,30 del 3 giugno 2026 si è svolta l’estrazione di VinciCasa. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti non sono ancora stati comunicati. La lotteria permette di vincere una casa indovinando tutti e cinque i numeri. La prossima estrazione è prevista per la stessa sera.
Estrazione VinciCasa oggi 3 giugno 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 2 GIUGNO 2026 ESTRAZIONE 1 GIUGNO 2026 ESTRAZIONE 31 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 30 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 29 MAGGIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 3 giugno 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia
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