Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 3 giugno 2026

Notizia in breve

Alle 20,30 del 3 giugno 2026 si è svolta l’estrazione di VinciCasa. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti non sono ancora stati comunicati. La lotteria permette di vincere una casa indovinando tutti e cinque i numeri. La prossima estrazione è prevista per la stessa sera.