Estrazione Million Day di oggi 3 giugno 2026 | i numeri vincenti di mercoledì

L’estrazione del Million Day di oggi, mercoledì 3 giugno 2026, si è svolta e i numeri vincenti sono stati annunciati in diretta.

Oggi, mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, mercoledì 3 giugno 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 2 GIUGNOLE ESTRAZIONI DELL’1 GIUGNOLE ESTRAZIONI DEL 31 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 30 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 29 MAGGIO ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it

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