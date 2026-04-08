Estrazione Million Day di oggi 8 aprile 2026 | i numeri vincenti di mercoledì

L’estrazione del Million Day di oggi, 8 aprile 2026, si è svolta in diretta, con i numeri vincenti annunciati questa mattina. La pubblicazione dei risultati include i cinque numeri estratti e le eventuali combinazioni vincenti. I numeri sono stati resi noti attraverso il canale ufficiale dell’operatore e sono ora disponibili per verifica tra i giocatori. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata comunicata durante l’estrazione.

Oggi, mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, mercoledì 8 aprile 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 7 APRILELE ESTRAZIONI DEL 6 APRILELE ESTRAZIONI DEL 5 APRILELE ESTRAZIONI DEL 4 APRILELE ESTRAZIONI DEL 3 APRILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 8 aprile 2026: i numeri vincenti di mercoledì Estrazione Million Day di oggi, 4 febbraio 2026: i numeri vincenti di mercoledìOggi, mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra... Estrazione Million Day di oggi, 4 marzo 2026: i numeri vincenti di mercoledìOggi, mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Temi più discussi: Million Day oggi: completati i due sorteggi del 3 aprile 2026; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi sabato 4 aprile: i numeri vincenti; ?MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di martedì 7 aprile 2026: i numeri vincenti; Estrazioni MillionDAY dal 27 marzo al 29 marzo 2026. Million Day, numeri vincenti di oggi 7 aprile 2026 | L’estrazione delle ore 20:30Estrazione Million Day ed Extra MillionDay dei numeri vincenti del concorso di oggi, martedì 7 aprile 2026: le combinazioni fortunate delle ore 20:30 ... ilsussidiario.net Estrazione Million Day 8 aprile 2026: i numeri vincentiIl MillionDAY è una lotteria basata sull'estrazione casuale di 5 numeri compresi tra l'1 e il 55. I numeri vincenti dell'estrazione delle 13 e delle 20:30 di oggi. corrierenazionale.it Estrazione MillionDay n. delle ore 13:00 di domenica 05 aprile 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook