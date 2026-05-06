Estrazione Million Day di oggi 6 maggio 2026 | i numeri vincenti di mercoledì

Oggi, mercoledì 6 maggio 2026, si tiene l’estrazione del Million Day. I numeri vincenti vengono annunciati in diretta, offrendo ai giocatori l’opportunità di conoscere subito i risultati. La lotteria si svolge come di consueto, con estrazioni quotidiane che coinvolgono i numeri estratti e le eventuali vincite. L’evento si svolge in modo regolare, con la pubblicazione dei numeri vincenti immediatamente dopo la conclusione dell’estrazione.

Oggi, mercoledì 6 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, mercoledì 6 maggio 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 5 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 4 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 3 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 2 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 1 MAGGIO ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.🔗 Leggi su Tpi.it

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