In tre anni, le miniere illegali di oro in Amazzonia hanno cancellato circa 100.000 ettari di foreste protette. L'aumento della domanda di oro a livello internazionale, legato a tensioni geopolitiche ed economiche, ha portato a un incremento delle attività minerarie abusive nella regione. Queste operazioni hanno causato danni ambientali significativi alla foresta pluviale più grande del mondo.

Il contesto globale di crescente instabilità geopolitica ed economica alimenta la domanda internazionale di oro, facendo aumentare la pressione sulla foresta pluviale tropicale più grande del pianeta. In Amazzonia l’estrazione illegale continua ad avanzare: in tre anni le miniere abusive hanno distrutto 100mila ettari di foreste protette. Un fenomeno reso possibile da gravi falle normative e dall’assenza di un sistema di tracciabilità efficace. Tra il 2023 e il 2025, oltre 5mila ettari di foresta sono stati distrutti dall’estrazione di oro solo all’interno di terre indigene. È quanto emerge dal report di Greenpeace Brasile “Gold Laundering... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Estrazione illegale di oro in Amazzonia: le miniere abusive hanno distrutto 100mila ettari di foreste protette in tre anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Illegal Miners Extract Billions in Amazon Gold Despite Brazil Crackdown, Greenpeace Reveals | APT

Notizie e thread social correlati

Ambiente, in 4 mesi 340 incendi hanno distrutto 3,9 mila ettari di vegetazioneDal primo gennaio 2026 fino a oggi, sono stati registrati circa 340 incendi che hanno interessato circa 3.

Pesca illegale di anguille protette, blitz dei forestali: maxi sequestroNella zona di confluenza tra i fiumi Corno e Ausa, i forestali hanno effettuato un blitz durante il quale hanno sorpreso un pescatore intento a...

Temi più discussi: Miliardi di dollari di oro estratto illegalmente vengono esportati dalla foresta pluviale amazzonica.; Angola, crolla una miniera d'oro illegale: morti 28 lavoratori; Miniere fuori controllo e fiumi avvelenati: l’altra faccia della corsa globale alle terre rare; Febbre dell’oro nel Tigray, ovvero la guerra combattuta con altri mezzi.

(Spoilers Main) Come pensi che verranno risolti i debiti della Corona? reddit

Greenpeace, 'miliardi di dollari in oro estratti illegalmente in Amazzonia'Miliardi di dollari in oro continuano a essere estratti illegalmente nell'Amazzonia brasiliana nonostante le operazioni avviate dal governo di Luiz Inácio Lula da Silva contro le miniere clandestine. ansa.it

Mali, crollo in una miniera d'oro illegale: almeno 48 mortiUna miniera d'oro gestita illegalmente è crollata nel Mali occidentale. A causa della frana, avvenuta alle 18 all'interno del sito di estrazione, sono morte almeno 48 persone. A riferirlo sono state ... tg24.sky.it