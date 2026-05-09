Ambiente in 4 mesi 340 incendi hanno distrutto 3,9 mila ettari di vegetazione

Dal primo gennaio 2026 fino a oggi, sono stati registrati circa 340 incendi che hanno interessato circa 3.9 mila ettari di vegetazione. In media, si sono verificati due incendi al giorno, causando danni considerevoli alle aree agricole e ai boschi della regione. Questi dati sono stati rilevati dall’European Forest Fire Information System, che monitora costantemente gli eventi di incendio nel territorio europeo.

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Due incendi al giorno. Le campagne fanno ancora i conti con le fiamme. Nello specifico, dal primo gennaio 2026 fino all’ultimo aggiornamento disponibile dell’European Forest Fire Information System, «al 4 maggio su scala nazionale sono stati rilevati 340 grandi incendi, che hanno interessato una superficie complessiva coperta da vegetazione (forestale, ma anche agricola, erbacea, arbustiva) pari a circa 3,9 mila ettari». Nei primi 4 mesi di quest’anno le superfici di ecosistemi forestali già percorse dal fuoco ammontano a circa 1900 ettari, corrispondenti al 49% della superficie complessiva colpita da incendi. L’area forestale colpita riguarda 1300 ettari di boschi di querce e boschi misti, circa 300 ettari di boschi di leccio, sughera e macchia alta; circa 300 ettari di boschi di conifere.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Ambiente, in 4 mesi 340 incendi hanno distrutto 3,9 mila ettari di vegetazione ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Incendi 2025: 1 milione di ettari in fiamme, il rischio si sposta a nordUn continente intero ha superato nel 2025 una soglia critica che fino a pochi anni fa sembrava irraggiungibile, con oltre un milione di ettari andati... Leggi anche: Giappone, incendi devastano il nord-est del paese: in fiamme 730 ettari di bosco Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Un decimo del polmone verde della Terra è sparito per sempre; Sostenibilità, il 3 maggio è l'Overshoot Day italiano; I neonati hanno il senso della bellezza: preferenze visive come gli adulti già dai 4 mesi. Lo studio; In quattro mesi l’Italia ha finito le scorte del pianeta, cosa fare ora?. Ambiente, in 4 mesi 340 incendi hanno distrutto 3,9 mila ettari di vegetazioneDue incendi al giorno. Le campagne fanno ancora i conti con le fiamme. Nello specifico, dal primo gennaio 2026 fino all’ultimo aggiornamento disponibile dell’European Forest Fire Information System, ... ilsole24ore.com Marco #Giampaolo ci crede e carica l'ambiente, domani esiste solo una parola: vincere Riuscirà a salvarsi la #Cremonese secondo voi o è condannata alla Serie B x.com