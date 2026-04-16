Pesca illegale di anguille protette blitz dei forestali | maxi sequestro

Nella zona di confluenza tra i fiumi Corno e Ausa, i forestali hanno effettuato un blitz durante il quale hanno sorpreso un pescatore intento a catturare illegalmente anguille europee. Questi pesci sono una specie protetta e considerata a rischio critico di estinzione. Durante l’operazione sono stati sequestrati numerosi esemplari e attrezzature utilizzate per la pesca non autorizzata.

Blitz dei forestali nell’area di confluenza tra i fiumi Corno e Ausa, dove un pescatore è stato sorpreso mentre catturava illegalmente esemplari di anguilla europea, specie protetta e a rischio critico di estinzione. L’operazione, condotta dal Corpo forestale regionale insieme ai Carabinieri.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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