Due uomini sono stati arrestati durante una nuova operazione della DDA, che ha portato al carcere anche altri due soggetti. L’indagine riguarda estorsioni e il controllo di attività economiche nella zona ionica. Le forze dell’ordine hanno sequestrato documenti e denaro, e stanno analizzando le prove raccolte. L’operazione fa parte di un’indagine più ampia sulla presenza di organizzazioni criminali che esercitano potere sul territorio.

Tarantini Time Quotidiano Nuovo capitolo nell’inchiesta sul presunto controllo criminale di alcune attività economiche del territorio ionico. Nella mattinata del 3 giugno i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone, emessa dal Gip del Tribunale di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Il provvedimento arriva al termine di ulteriori approfondimenti investigativi collegati all’operazione “Argan”, già eseguita nei mesi scorsi, e riguarda un’inchiesta nella quale risultano complessivamente indagate dodici persone. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Estorsioni e controllo del territorio, nuova operazione della DDA: due persone in carcere

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