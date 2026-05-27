rifiuti dalla campania alla puglia vasta operazione della dda di bari e del noe

Dalla Campania alla Puglia, è in corso una vasta operazione condotta dalla Dda di Bari e dal Nucleo operativo ecologico (NOE). L'intervento coinvolge numerose persone e mira a fare luce su un presunto traffico illecito di rifiuti. Le forze dell'ordine stanno eseguendo perquisizioni e sequestri in diverse località, con l'obiettivo di raccogliere elementi utili a chiarire eventuali responsabilità in relazione allo smaltimento e al trasporto di materiali rifiutati. L'operazione è ancora in corso.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ in corso, dalle prime ore di stamattina, una vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, nei confronti di una organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania e abbandonati in aree agricole delle province di Foggia e nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Circa 90 i carabinieri del Reparto Speciale dell’Arma e dei Comandi Provinciali di Napoli, Benevento, Bari, Roma, Caserta e Latina e Foggia impegnati nell’esecuzione di n19 provvedimenti cautelari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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