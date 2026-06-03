Estintore esplode in un casale abbandonato a Como | ragazzo di 19 anni rischia di soffocare ma la polizia lo salva

Un estintore esplode in un casale abbandonato a Como, rischiando di soffocare un ragazzo di 19 anni. La polizia intervenuta nella notte ha estratto il giovane dall’edificio, dove aveva accusato un grave malore. L’incidente si è verificato in via Cuzzi. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Nessun altro coinvolto o ferito. La polizia sta indagando sulle cause dell’esplosione e sulle condizioni del malore.

Momenti di apprensione nella notte di martedì in via Cuzzi, a Como, dove un ragazzo di 19 anni è stato soccorso dopo aver accusato un grave malore all'interno di un edificio abbandonato.L'allarme è scattato quando alla sala operativa della questura è arrivata la segnalazione di un giovane in. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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