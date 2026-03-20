Un bambino di tre anni e mezzo è stato salvato da un episodio di soffocamento causato da pezzetti di carota, a Bottanuco. Due agenti della Polizia locale sono intervenuti rapidamente e hanno evitato che la situazione peggiorasse. La famiglia ringrazia gli agenti per aver salvato il bambino dalla morte. L’intervento si è concluso con un esito positivo.

IL LIETO FINE. Paura a Bottanuco per un bimbo di tre anni e mezzo: decisivo l’intervento di due agenti. Il padre: «Hanno salvato nostro figlio». «Dovevamo ringraziare: hanno salvato nostro figlio». Dopo la paura per quel figlio che ha rischiato di morire soffocato dai pezzi di una carota, oggi Khalid Zolati, 45enne di Bottanuco, ha il cuore più leggero e ci tiene a esprimere tutta la sua gratitudine nei confronti dei due agenti di Polizia locale che, tre settimane fa come, hanno contribuito a tenerlo in vita in attesa dei soccorritori e poi del ricovero d’urgenza in ospedale. «Io ero al lavoro a Milano quando mia moglie, Dunia, mi ha chiamato disperata, dicendo che Walid stava morendo e che aveva perso i sensi», racconta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - A 3 anni rischia di soffocare per dei pezzetti di carota, l’intervento della Polizia locale: «Grazie, avete salvato mio figlio dalla morte»

Articoli correlati

Leggi anche: Bimbo rischia di soffocare con un pezzo di carota, salvato dalla Polizia locale a Bottanuco

Bimbo di sei anni rischia di soffocare dopo aver inalato pezzetti di arachide: salvato al Maggiore di ParmaArrivato in urgenza dal Pronto Soccorso di Piacenza nella serata di venerdì scorso.

Approfondimenti e contenuti su A 3 anni rischia di soffocare per dei...

Discussioni sull' argomento Bambina di 2 anni rischia di annegare in piscina, finisce con la testa sott'acqua e nessuno se ne accorge: il papà interviene e la salva; Case popolari in cambio di voti, la sentenza di primo grado rischia di essere annullata; Casa in legno abusiva a Tuscania, fino a 50mila euro di multa e rischio carcere; Madre droga e abusa del figlio: rischia 16 anni. Altri 5 casi di violenza in Italia.

A 3 anni rischia di soffocare per dei pezzetti di carota, l’intervento della Polizia locale: «Grazie, avete salvato mio figlio dalla morte»Paura a Bottanuco per un bimbo di tre anni e mezzo: decisivo l’intervento di due agenti. Il padre: «Hanno salvato nostro figlio». ecodibergamo.it

Furto nella notte al Sushi Lab di via Tino di Camaino, all'Arenella. Alcuni ladri incappucciati sono riusciti a scardinare la saracinesca, facendo irruzione nel locale e portando via la cassa automatica in poco più di un minuto. Indaga la Polizia di Stato, che in que - facebook.com facebook

#Aggiornamento La Centrale operativa della Polizia Locale segnala che è stata aperta una corsia in direzione Venezia. x.com