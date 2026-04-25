Safety Expo 2026 | la nuova sfida tra sicurezza e benessere mentale

La Safety Expo 2026 si svolgerà il 16 e 17 settembre presso la Fiera di Bergamo. L’evento riunisce professionisti del settore per approfondire temi legati alla sicurezza sul lavoro e al benessere mentale. Durante le due giornate, saranno presentate iniziative e dati provenienti dall'Inail, con particolare attenzione alla tutela fisica e psicosociale dei lavoratori. La manifestazione si propone come occasione di confronto tra esperti e aziende.

? Cosa sapere Safety Expo 2026 si terrà il 16 e 17 settembre presso la Fiera di Bergamo.. L'evento integra la protezione fisica con il benessere psicosociale e i dati Inail.. Il 16 e il 17 settembre la Fiera di Bergamo ospiterà Safety Expo 2026, l’evento dove il benessere psicosociale diventerà il pilastro centrale della prevenzione nei luoghi di lavoro. L’appuntamento nasce per dare seguito alle riflessioni sollevate dalla Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, che si celebra il prossimo 28 aprile. In questo scenario internazionale, l’attenzione si sposta verso una dimensione più profonda della protezione: non solo la salvaguardia fisica, ma anche la sostenibilità degli ambienti sotto i profili relazionale, organizzativo e mentale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Safety Expo 2026: la nuova sfida tra sicurezza e benessere mentale Notizie correlate Safety Expo 2026-sicurezza sul lavoro, benessere psicosociale in primo piano(Adnkronos) – In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 28 aprile, l’attenzione internazionale si concentra... Il benessere psicosociale sul lavoro al centro di Safety Expo 2026In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 28 aprile, l'attenzione internazionale si concentra quest'anno su un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Safety Expo 2026-sicurezza sul lavoro, benessere psicosociale in primo piano; La Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro 2026 punta anche sul benessere psicosociale: sfida aperta e temi emergenti nel programma di Safety Expo 2026; Safety Expo 2026-sicurezza sul lavoro, benessere psicosociale in primo piano; Safety Expo 2026 a Bergamo: sicurezza sul lavoro e benessere psicosociale al centro della scena. Il benessere psicosociale sul lavoro al centro di Safety Expo 2026In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 28 aprile, l'attenzione internazionale si concentra quest'anno su un tema sempre più centrale: il benessere psicosocial ... ilgiorno.it Safety Expo 2026-sicurezza sul lavoro, benessere psicosociale in primo pianoIn programma il 16 e 17 settembre alla Fiera di Bergamo l’evento, organizzato dall’Istituto Informa con Epc editore e numerosi partner istituzionali ... adnkronos.com Safety Expo 2026 a Bergamo: sicurezza sul lavoro e benessere psicosociale al centro della scena #safetyexpo2026 #sicurezzasullavoro #benesserepsicosocialelavoro #fierasicurezzabergamo2026 #decretolegge1592025 #giornatamondialesicurezzalavoro - facebook.com facebook