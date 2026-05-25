Beauty 2.0 | tra AI e neurocosmesi nasce il nuovo benessere profondo

Al prossimo Kosmetica Forum verrà presentato il programma Beyond the Mirror, dedicato alla trasformazione del settore beauty. L'evento si concentrerà su come l'intelligenza artificiale e la neurocosmesi stiano rivoluzionando il concetto di benessere profondo. Il focus sarà su tecnologie emergenti e nuovi approcci che permettono di guardarsi, riconoscersi e reinventarsi. La manifestazione si svolgerà con l’obiettivo di esplorare le innovazioni che stanno cambiando il modo di prendersi cura di sé.

Il prossimo Kosmetica Forum, organizzato dalla testata Kosmetica, presenterà un programma intitolato Beyond the Mirror: guardarsi, riconoscersi, reinventarsi per esplorare la trasformazione radicale del settore beauty. L’evento metterà al centro il dialogo tra nutricosmesi, neurocosmesi, intelligenza artificiale, sostenibilità e nuovi modelli distributivi, segnando il passaggio da una cosmetica puramente superficiale a una dimensione che integra scienza, emozione e benessere profondo. Per decenni la cura della pelle si è concentrata su ciò che era visibile all’occhio, puntando su texture piacevoli, promesse d’effetto o packaging accattivanti capaci di catturare l’attenzione sugli scaffali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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