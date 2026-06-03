I prezzi degli stabilimenti balneari in Italia sono aumentati in vista dell’estate 2026. Le tariffe per l’accesso alle spiagge e ai servizi sono salite rispetto all’anno precedente, con alcune strutture che richiedono cifre più alte per ombrelloni e lettini. I dati ufficiali mostrano che il costo complessivo di una giornata in spiaggia si è incrementato, rendendo il mare un’opzione più costosa per molti vacanzieri.

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© Lifeandnews.it - Estate 2026, il mare diventa un lusso: aumentano i prezzi degli stabilimenti balneari

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