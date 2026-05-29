Stabilimenti balneari la classifica delle località più care secondo Altroconsumo | i prezzi per l'estate 2026

Secondo un’indagine di Altroconsumo, i prezzi degli stabilimenti balneari sono aumentati del 6% rispetto all’estate del 2025. Negli ultimi cinque anni, i costi complessivi sono cresciuti del 24%.

Secondo l’indagine annuale di Altroconsumo, i prezzi degli stabilimenti balneari sono aumentati del 6% rispetto al 2025, con un rincaro complessivo del 24% negli ultimi cinque anni. L’associazione ha analizzato 222 stabilimenti in 10 località e tra le mete più care ci sono Alassio, Gallipoli e Alghero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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