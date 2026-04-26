Quando riaprono gli stabilimenti balneari per l'estate 2026 | le date ufficiali regione per regione

Con l’arrivo della stagione estiva, l’attenzione degli italiani si concentra sulla riapertura degli stabilimenti balneari. Sono state comunicate le date ufficiali di apertura per diverse regioni, segnando l’inizio della stagione balneare in molte località lungo la costa italiana. Le date variano da regione a regione e rappresentano un momento atteso da chi desidera trascorrere le vacanze al mare.

L'estate si avvicina e così gli italiani sono in trepida attesa di poter recarsi nei vari lidi della Penisola. Da nord a sud, sono state annunciate le date di apertura dei vari stabilimenti balneari.🔗 Leggi su Fanpage.it

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