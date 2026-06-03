Essere medico oggi | Al lavoro in team E quante aggressioni

Un medico ha riferito di lavorare in team e di dover affrontare numerose aggressioni. Laureata nel 2013, ha iniziato la professione nel 2014, collaborando con un collega e svolgendo sostituzioni in ambulatorio. È delegata per Firenze della Società Scientifica dei medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie. La sua esperienza evidenzia le difficoltà quotidiane e le sfide legate al contesto lavorativo nel settore sanitario.

Laureata nel 2013, la dottoressa Francesca Guerra, delegata per Firenze della Società Scientifica dei medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie(SIMG), ha iniziato a esercitare la professione nel 2014 collaborando con un collega e facendo sostituzioni in ambulatorio. Fiorentina, 39 anni, Guerra – che organizza anche corsi di formazione per la ’categoria’ (l’ultimo che ha realizzato è su come intercettare la violenza di genere nell’ambulatorio del medico di medicina generale e ne ha uno in programma proprio sul burn out nel campo medico) – è arrivata a dover gestire fino a 1.300 pazienti, lavorando tra le 10 e le 13 ore al giorno. Dottoressa Guerra rispetto a quando ha inziato come è cambiato il suo lavoro? "Si è completamente modificato, per diversi fattori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Lying Street Beggar Turns Out To Be Martial Arts Master, Subdues Arrogant Bullies In Few Moves!

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