La performance delle organizzazioni? Oggi passa dalla qualità del team di lavoro

Notizia in breve

Le organizzazioni spesso hanno considerato la collaborazione come una naturale conseguenza delle competenze individuali. La selezione si concentra su persone qualificata, con investimenti su leader e competenze emotive. Tuttavia, non ci sono garanzie che il team funzioni automaticamente. La qualità del lavoro di squadra richiede più di singoli talenti, e le dinamiche di gruppo sono spesso soggette a variabili che influenzano le performance complessive.