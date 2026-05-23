La performance delle organizzazioni? Oggi passa dalla qualità del team di lavoro
Le organizzazioni spesso hanno considerato la collaborazione come una naturale conseguenza delle competenze individuali. La selezione si concentra su persone qualificata, con investimenti su leader e competenze emotive. Tuttavia, non ci sono garanzie che il team funzioni automaticamente. La qualità del lavoro di squadra richiede più di singoli talenti, e le dinamiche di gruppo sono spesso soggette a variabili che influenzano le performance complessive.
Per anni, le organizzazioni hanno ritenuto la collaborazione una conseguenza quasi automatica del talento individuale: si selezionano persone capaci, si investe sul leader, si lavora sulle competenze emotive dei singoli e ci si aspetta che il team di lavoro, a un certo punto, “funzioni”. La ricerca di Vanessa Druskat, autrice del saggio “L’intelligenza emotiva del team. Come creare gruppi dai risultati straordinari” (il Mulino, collana Guide), la cui edizione italiana è curata da Massimiliano Ghini, con prefazione di Daniel Goleman, avvia un cambio di paradigma. Non è il profilo del singolo, da solo, a determinare la qualità della performance collettiva: a fare la differenza, oggi, è il sistema di norme con cui il gruppo impara a lavorare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
How Your Environment SILENTLY Controls Your Discipline
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Sono così stanco dell'ossessione aziendale per obiettivi individuali, piani di miglioramento annuali e monitoraggio delle performance. reddit