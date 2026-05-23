La performance delle organizzazioni? Oggi passa dalla qualità del team di lavoro

Da quotidiano.net 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le organizzazioni spesso hanno considerato la collaborazione come una naturale conseguenza delle competenze individuali. La selezione si concentra su persone qualificata, con investimenti su leader e competenze emotive. Tuttavia, non ci sono garanzie che il team funzioni automaticamente. La qualità del lavoro di squadra richiede più di singoli talenti, e le dinamiche di gruppo sono spesso soggette a variabili che influenzano le performance complessive.

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Per anni, le organizzazioni hanno ritenuto la collaborazione una conseguenza quasi automatica del talento individuale: si selezionano persone capaci, si investe sul leader, si lavora sulle competenze emotive dei singoli e ci si aspetta che il team di lavoro, a un certo punto, “funzioni”. La ricerca di Vanessa Druskat, autrice del saggio “L’intelligenza emotiva del team. Come creare gruppi dai risultati straordinari” (il Mulino, collana Guide), la cui edizione italiana è curata da Massimiliano Ghini, con prefazione di Daniel Goleman, avvia un cambio di paradigma. Non è il profilo del singolo, da solo, a determinare la qualità della performance collettiva: a fare la differenza, oggi, è il sistema di norme con cui il gruppo impara a lavorare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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