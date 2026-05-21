Vanessa Trump ha condiviso attraverso i social un messaggio in cui ha annunciato di aver ricevuto una diagnosi di cancro al seno. Ha spiegato di lavorare con il suo team medico su un piano di trattamento, senza fornire dettagli specifici. L’annuncio è stato comunicato con toni calmi e diretti, senza lasciare spazio a interpretazioni. Vanessa Trump, nota per essere stata moglie di un ex membro della famiglia Trump, ha scelto di rendere pubblica la notizia in modo semplice e diretto.

Un annuncio affidato ai social, con toni misurati ma diretti. Vanessa Trump, ex moglie di Donald Trump Jr. e oggi legata sentimentalmente al campione di golf Tiger Woods, ha reso noto di aver ricevuto una diagnosi di tumore al seno. Lo ha fatto attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, in cui ha parlato apertamente della malattia e del percorso di cure appena iniziato: “Recentemente mi è stato diagnosticato un cancro al seno. Anche se questa non è una notizia che qualcuno si aspetta di ricevere, sto lavorando a stretto contatto con il mio team medico su un piano di trattamento”, ha scritto la donna, 48 anni. Nel post, l’ex nuora del presidente statunitense ha spiegato di essersi sottoposta a un intervento medico “all’inizio di questa settimana”, ringraziando i medici che la stanno seguendo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi è stato diagnosticato un cancro al seno, nessuno si aspetta una notizia così. Lavoro con il mio team medico su un piano di trattamento”: parla Vanessa Trump

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