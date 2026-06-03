Esselunga ha confermato la collaborazione con Balzoo – Banco Italiano Zoologico APS anche per quest'anno. Il progetto si rivolge ad associazioni, rifugi e famiglie che si occupano di animali fragili, offrendo supporto diretto. La partnership prevede un aiuto concreto, senza specificare modalità o risorse coinvolte. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali.

Arezzo, 3 giugno 2026- Anche quest’anno, Esselunga rinnova la collaborazione con Balzoo – Banco Italiano Zoologico APS: un progetto che ha l’obiettivo di offrire un aiuto concreto ad associazioni, rifugi e famiglie che si prendono cura degli animali più fragili. Un appuntamento che conferma l’attenzione di Esselunga verso gli amici a quattro zampe e il supporto concreto alle realtà del territorio che ogni giorno se ne prendono cura. Sabato 6 giugno dalle 10.00 alle 18.30 i volontari di Balzoo saranno presenti in diversi supermercati della catena, tra cui Arezzo: i clienti potranno così donare alimenti per aiutare cani e gatti in difficoltà.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esselunga rinnova la collaborazione con Balzoo – Banco Italiano Zoologico: aiuto ad associazioni, rifugi e famiglie che si prendono cura degli animali

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