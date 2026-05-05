Maxi corteo per i diritti degli animali 50 associazioni in piazza a Milano | Applicare le leggi con rigore

Sabato 9 maggio a Milano si è svolto un corteo lungo le vie del centro, organizzato da diverse associazioni animaliste e ambientaliste. Oltre alle organizzatrici principali, altre 50 organizzazioni hanno aderito alla manifestazione per chiedere un’applicazione più rigorosa delle leggi a tutela degli animali. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini e attivisti che hanno espresso la loro richiesta di un’effettiva tutela legale degli animali.

Una grande manifestazione in difesa degli animali. Sabato 9 maggio a Milano è in programma un corteo per le vie del centro organizzato da Leidaa, Enpa, Oipa, Lndc e Gaia, al quale hanno aderito altre 50 associazioni animaliste e ambientaliste per chiedere che le nuove leggi non rimangano solo.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate “Leggi afghane aberranti”: Fratelli d’Italia scende in piazza per i diritti delle donneIn occasione del consueto banchetto per il Referendum di giustizia, ci sarà un flash mob di vicinanza alle donne di religione islamica Difesa dei... Attivisti per i diritti degli animali in difesa degli agnelli per PasquaArezzo, 29 marzo 2026 – Attivisti per i diritti degli animali in difesa degli agnelli per Pasqua. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Maxi corteo per i diritti degli animali, 50 associazioni in piazza a Milano: Applicare le leggi con rigore; Festa del Lavoro, eventi e manifestazioni in programma in tutta Italia il Primo maggio; Corteo per Sergio Ramelli a Milano tra fiaccole, saluti romani e insulti dai balconi: il video del presente; Contro il modello Milano: migliaia di persone alla May Day Parade. Maxi corteo per i diritti degli animali, 50 associazioni in piazza a Milano: Applicare le leggi con rigoreUna grande manifestazione in difesa degli animali. Sabato 9 maggio a Milano è in programma un corteo per le vie del centro organizzato da Leidaa, Enpa, Oipa, Lndc e Gaia, al quale hanno aderito altre ... milanotoday.it Stramilano e cortei dell'1 Maggio: tutte le strade chiuse e i divieti a MilanoManifestazioni, cortei e Stramilano. Per il weekend lungo da venerdì 1 a domenica 3 maggio a Milano si preannunciano diverse modifiche alla viabilità con divieti e strade chiuse in occasione degli eve ... milanotoday.it Milano ti mette alla prova: scegli chi vuoi diventare. Info al 340-4233019 - facebook.com facebook Milano è rossonera Ma dove. La verità è che non c'è l'ossessione per la vittoria x.com