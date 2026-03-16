Webinar gratuito Diritti degli animali ed educazione civica | inquadramento normativo basi teoriche e strumenti didattici In collaborazione con LAV

Martedì 31 marzo 2026, dalle 16:00 alle 17:30, si terrà un webinar gratuito organizzato da Orizzonte Scuola in collaborazione con LAV, Lega Anti Vivisezione. L'evento si svolgerà online e vedrà come relatore Giacomo Bottinelli, responsabile dell'Ufficio A Scuola con LAV. La diretta sarà accessibile tramite la piattaforma di formazione di Orizzonte Scuola.

Martedì 31 marzo 2026 Ore 16:00 – 17:30 Online e gratuito Webinar organizzato da Orizzonte Scuola in collaborazione con LAV – Lega Anti Vivisezione Relatore: Giacomo Bottinelli – Responsabile Ufficio A Scuola con LAV La diretta sarà visibile dalla piattaforma di formazione di Orizzonte Scuola. I diritti degli animali sono sempre più al centro del dibattito pubblico. Con la riforma. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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