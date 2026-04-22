Escursione sulle Madonie | domenica trekking nel Bosco del Celsito a Pollina

Domenica prossima, l’azienda agricola Casale del Cisto organizza un'escursione nei boschi del Celsito a Pollina, nelle Madonie. L’evento è rivolto a chi desidera trascorrere il primo maggio immerso nella natura, praticando trekking tra sentieri e paesaggi verdi. L’esperienza si svolgerà di mattina e prevede un percorso adatto a vari livelli di allenamento. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Per il weekend del primo maggio l'azienda agricola Casale del Cisto propone agli amanti della natura e delle attività all'aria aperta una mattinata di trekking nelle Madonie.Domenica 3 maggio si andrà al Bosco del Celsito, a Pollina, per conoscere gli ulivi secolari custoditi all'interno di una.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Escursione a Monreale, domenica trekking nel bosco di AglisottoIl bosco di Aglisotto è un bosco riforestato a conifere dopo gli incendi degli anni ‘902000. Escursione nelle alte Madonie, trekking nel Vallone Fra Paolo e sulla Cresta della QuacellaTornano protagoniste le Alte Madonie con un’escursione primaverile che promette panorami spettacolari e un’immersione completa nella natura in...