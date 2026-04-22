Escursione a Monreale domenica trekking nel bosco di Aglisotto

Domenica si è svolta un'escursione nel bosco di Aglisotto, situato vicino a Monreale. Il bosco, recuperato dopo gli incendi degli anni '90 e 2000, è composto principalmente da conifere. Nel sottobosco si trovano diverse specie di arbusti, tra cui il prugnolo, il biancospino e la rosa canina. L'evento ha coinvolto un gruppo di appassionati di trekking che hanno percorso i sentieri della zona.

Il bosco di Aglisotto è un bosco riforestato a conifere dopo gli incendi degli anni ‘902000. Al suo interno, nel sottobosco, sono presenti numerose specie arbustive, come il prugnolo, il biancospino o la rosa canina. Interessante anche l’arrivo in quota e l’ingresso nella lecceta di Costalunga.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Escursione nelle alte Madonie, trekking nel Vallone Fra Paolo e sulla Cresta della QuacellaTornano protagoniste le Alte Madonie con un’escursione primaverile che promette panorami spettacolari e un’immersione completa nella natura in... Leggi anche: Trekking del suono nel bosco Scoparella