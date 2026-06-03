Un nuovo sviluppo nel caso di Garlasco: l’indagine esclude ora un sospettato che era stato precedentemente considerato. La vicenda, che riguarda l’omicidio di una giovane donna avvenuto quasi vent’anni fa, rimane al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria. Il Tg1 ha diffuso questa novità, che modifica le ipotesi iniziali, senza però portare a nuove imputazioni ufficiali. La procura ha annunciato di aver escluso questa persona dal procedimento.

Il caso di Garlasco continua a occupare il centro del dibattito mediatico e giudiziario a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Negli ultimi mesi, tra nuove consulenze, intercettazioni, accertamenti tecnici e fascicoli riaperti, l’inchiesta è tornata sotto i riflettori con una serie di sviluppi che stanno alimentando confronti accesi tra accusa, difese e opinione pubblica. Un’indagine che sembrava aver già scritto le sue pagine più importanti continua invece a riservare nuovi interrogativi. >> Isola dei Famosi 2026, chi hanno chiamato tra i concorrenti: con la sua presenza ne vedremo di cose. La vicenda, che da anni divide esperti e osservatori, è diventata uno dei casi giudiziari più discussi della cronaca italiana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Escluso dall’indagine”. Garlasco, colpo di scena: lo scoop del Tg1

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Unindagine costruita sulla colpevolezza di Stasi

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