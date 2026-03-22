Chiara ha lottato con lui Garlasco al Tg1 il clamoroso scoop sull’assassino | tutto ribaltato di nuovo

A Garlasco, il caso di Chiara Poggi torna sotto i riflettori con un nuovo sviluppo. Durante il Tg1 è stato diffuso un importante scoop sull’indagine, che sembra cambiare nuovamente le carte in tavola. La notizia riguarda una testimonianza inedita riguardante un confronto tra Chiara e un uomo coinvolto nel procedimento. La situazione resta ancora aperta e senza una soluzione definitiva.

Nuovo colpo di scena sul caso, ancora irrisolto, del delitto di Chiara Poggi. A riaccendere i riflettori sulla vicenda è stato un servizio andato in onda ieri sera al Tg1, che ha svelato risultati destinati a far discutere e che, secondo quanto emerge, potrebbero rimettere in discussione la ricostruzione finora consolidata. Si tratta di elementi che, se confermati, potrebbero incidere anche sul piano giudiziario. Le nuove evidenze potrebbero infatti influenzare gli sviluppi legati alla posizione di Alberto Stasi, attualmente condannato in via definitiva, mentre Andrea Sempio risulta oggi nuovamente indagato nell’ambito della riapertura del caso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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