A Garlasco si registra un nuovo sviluppo nell’indagine sul delitto, con la scoperta di un documento che riguarda uno degli aspetti che avevano sostenuto la posizione di Andrea Sempio. Si tratta di uno scontrino di un parcheggio a Vigevano, un elemento che in passato era stato utilizzato come prova a suo favore. La notizia arriva in un momento in cui l’inchiesta si arricchisce di dettagli che potrebbero influenzare le future valutazioni.

Torna al centro dell’inchiesta sul delitto di Garlasco uno degli elementi che per anni era stato considerato a favore di Andrea Sempio: lo scontrino di un parcheggio a Vigevano. Quello che inizialmente era stato interpretato come un possibile riscontro del suo alibi, oggi potrebbe invece trasformarsi, secondo la Procura, in un tassello importante dell’accusa. A riaccendere l’attenzione sul caso è stata la trasmissione televisiva “Mattino 5”, che ha approfondito uno degli aspetti ritenuti più delicati dagli investigatori: i tempi di percorrenza tra Garlasco e Vigevano nella mattina dell’omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto emerso, la Procura avrebbe effettuato una ricostruzione pratica del tragitto, percorrendo la stessa strada utilizzata da Sempio nelle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Impossibile”. Garlasco, ancora un colpo di scena: la scoperta su Sempio e lo scontrino

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Garlasco Discovery: Le Indagini sulla Famiglia Poggi e la SIT di Marco

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