A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco torna sotto i riflettori giudiziari e mediatici. La notizia riguarda un aggiornamento sull’indagine, con la precisazione che una persona è stata esclusa dal procedimento. Non sono stati forniti dettagli su eventuali nuovi sviluppi o motivazioni di questa esclusione. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica, mentre il processo e le indagini continuano a essere oggetto di attenzione.

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco torna al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica. Tra accertamenti tecnici, nuove verifiche e atti depositati, la ricostruzione continua ad arricchirsi di passaggi che incidono sul quadro complessivo della vicenda. In queste ore, un nuovo documento acquisito agli atti potrebbe contribuire a chiarire alcuni aspetti legati a un filone investigativo parallelo, seguito con particolare interesse per le sue possibili ricadute processuali. Garlasco, depositata l’informativa in Procura a Brescia. Secondo quanto riferito dal Tg1, nelle scorse ore è stata depositata presso la Procura di Brescia un’informativa congiunta predisposta da Carabinieri e Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Escluso dall’indagine”. Clamoroso colpo di scena, la notizia poco fa

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