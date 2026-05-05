Nella giornata di oggi, si è verificato un cambiamento nelle attività di Jannik Sinner a Roma. Il tennista italiano, noto per la partecipazione agli Internazionali BNL d’Italia, è arrivato in città con l’intento di competere nel torneo. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati, mentre le autorità e gli organizzatori monitorano le condizioni e le modalità di partecipazione del giocatore alla competizione.

Jannik Sinner è arrivato a Roma con un obiettivo chiarissimo: conquistare gli Internazionali BNL d’Italia e continuare una stagione già entrata nella storia. Dopo il trionfo al Masters 1000 di Madrid, l’azzurro si presenta nella Capitale da numero uno del mondo e da uomo da battere, forte di un record senza precedenti. Il tennista altoatesino ha infatti firmato un primato straordinario: cinque Masters 1000 consecutivi vinti, quattro dei quali dall’inizio del 2026. Un dominio che lo proietta tra le leggende del tennis e che alimenta le aspettative in vista del torneo romano, mai conquistato finora. L’arrivo nella Capitale è avvenuto lunedì 4 maggio, quando Sinner è atterrato all’aeroporto di Ciampino a bordo del suo jet privato.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner a Roma, colpo di scena: la notizia poco fa, cosa succede

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