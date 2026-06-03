Esce per prendere un po’ d’aria Si sente male e muore a 49 anni
Un uomo di 49 anni è morto improvvisamente venerdì a Monte San Giusto, mentre usciva per prendere aria. Si è sentito male e si è accasciato a terra, senza poter essere soccorso in tempo. La notizia ha suscitato sgomento tra amici e familiari. La salma è stata trasferita presso l’obitorio, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause.
Ha lasciato una ferita profonda l’improvvisa scomparsa, a 49 anni, di Fabrizio Zallocco, montegranarese morto all’improvviso a Monte San Giusto venerdì. All’ora di pranzo, mentre era in un ristorante del centro di Monte San Giusto che era solito frequentare, è uscito dal locale per prendere una boccata d’aria in quanto si sentiva poco bene. Una volta all’esterno, è caduto a terra privo di sensi. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono giunti gli operatori sanitari della Croce Verde, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. Carabinieri e polizia locale si sono occupati delle indagini di rito. La salma è stata poi affidata alle Onoranze Giordano Porfiri, per il trasporto all’obitorio dell’ospedale Murri di Fermo per l’ispezione cadaverica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Papà : Quando chiedo a mia moglie di andare a prendere un pollo per pranzo. La moglie esce e non torna più Figlia: Papà, hanno rapito la mamma! Cosa facciamo adesso? Papà: Semplice. Oggi menu di mare: riso, patate e cozze #sambaeawafa facebook
Sto considerando di aggiungere il supporto per la realtà virtuale al gioco che sto sviluppando. reddit
Parto da una cosa: Di Gregorio per Opta non ha underperformato in porta, anzi (so che sembra strano). Ovviamente se guardiamo solo i casi in cui fa cappelle e non tutta la stagione il portiere che non era e in realtà non è una priorità, lo diventa. E infatti almen x.com