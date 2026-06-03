Esce per prendere un po’ d’aria Si sente male e muore a 49 anni

Da ilrestodelcarlino.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 49 anni è morto improvvisamente venerdì a Monte San Giusto, mentre usciva per prendere aria. Si è sentito male e si è accasciato a terra, senza poter essere soccorso in tempo. La notizia ha suscitato sgomento tra amici e familiari. La salma è stata trasferita presso l’obitorio, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause.

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Ha lasciato una ferita profonda l’improvvisa scomparsa, a 49 anni, di Fabrizio Zallocco, montegranarese morto all’improvviso a Monte San Giusto venerdì. All’ora di pranzo, mentre era in un ristorante del centro di Monte San Giusto che era solito frequentare, è uscito dal locale per prendere una boccata d’aria in quanto si sentiva poco bene. Una volta all’esterno, è caduto a terra privo di sensi. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono giunti gli operatori sanitari della Croce Verde, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. Carabinieri e polizia locale si sono occupati delle indagini di rito. La salma è stata poi affidata alle Onoranze Giordano Porfiri, per il trasporto all’obitorio dell’ospedale Murri di Fermo per l’ispezione cadaverica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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