Esce per prendere un po’ d’aria Si sente male e muore a 49 anni

Un uomo di 49 anni è morto improvvisamente venerdì a Monte San Giusto, mentre usciva per prendere aria. Si è sentito male e si è accasciato a terra, senza poter essere soccorso in tempo. La notizia ha suscitato sgomento tra amici e familiari. La salma è stata trasferita presso l’obitorio, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause.

Ha lasciato una ferita profonda l’improvvisa scomparsa, a 49 anni, di Fabrizio Zallocco, montegranarese morto all’improvviso a Monte San Giusto venerdì. All’ora di pranzo, mentre era in un ristorante del centro di Monte San Giusto che era solito frequentare, è uscito dal locale per prendere una boccata d’aria in quanto si sentiva poco bene. Una volta all’esterno, è caduto a terra privo di sensi. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono giunti gli operatori sanitari della Croce Verde, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. Carabinieri e polizia locale si sono occupati delle indagini di rito. La salma è stata poi affidata alle Onoranze Giordano Porfiri, per il trasporto all’obitorio dell’ospedale Murri di Fermo per l’ispezione cadaverica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Esce per prendere un po’ d’aria. Si sente male e muore a 49 anniChoc a Monte San Giusto per Fabrizio Zallocco, geometra montegranarese molto conosciuto. ilrestodelcarlino.it

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Parto da una cosa: Di Gregorio per Opta non ha underperformato in porta, anzi (so che sembra strano). Ovviamente se guardiamo solo i casi in cui fa cappelle e non tutta la stagione il portiere che non era e in realtà non è una priorità, lo diventa. E infatti almen x.com