Sabato 16 maggio, a Casoria, in provincia di Napoli, una giovane vita si è spezzata in modo improvviso. Un ragazzo di 16 anni ha consumato un gelato e, poco dopo, ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. La vicenda ha suscitato grande fermento tra i residenti e le autorità locali, che stanno indagando sulle cause dell’accaduto. La comunità si stringe attorno alla famiglia del ragazzo, ancora scossa dall’evento.

Sabato 16 maggio, a Casoria, in provincia di Napoli, una vicenda improvvisa ha sconvolto un’intera comunità. Un gesto quotidiano, apparentemente innocuo, si è trasformato in una sequenza drammatica culminata in poche ore. Un ragazzo di 16 anni, una gelateria frequentata abitualmente e un malore improvviso: elementi che, messi insieme, stanno ora al centro di un’indagine che dovrà chiarire ogni dettaglio. In città resta lo sgomento, mentre la Procura e i carabinieri lavorano per ricostruire con precisione quanto accaduto. Gelato e Casoria: il malore dopo il consumo. La vittima è Adriano d’Orso, 16 anni, residente a Casoria e conosciuto nella sua zona. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Mangia un gelato e si sente male: Adriano muore a soli 16 anni

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