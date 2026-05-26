Un uomo di 48 anni è morto improvvisamente questa mattina in un'abitazione di via Dumas a Trentola Ducenta. Secondo quanto riferito, si è sentito male all’interno della casa e, nonostante i tentativi di soccorso, le sue condizioni si sono aggravate portandolo alla morte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Tragedia nella mattinata di oggi a Trentola Ducenta, dove un uomo di 48 anni ha perso improvvisamente la vita in un’abitazione situata in via Dumas. La vittima era Raffaele Tomeo. Secondo le prime informazioni raccolte e riportate da Edizione Caserta, l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso. Immediata la richiesta di soccorso al 118, con un’ambulanza giunta rapidamente sul posto per tentare di salvargli la vita. Nonostante il pronto intervento dei sanitari e i tentativi di rianimazione effettuati dagli operatori, purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 48enne. Da quanto trapela, a provocare la morte sarebbe stato un infarto fulminante. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Lutto a Trentola Ducenta, Raffaele si sente male in casa e muore a 48 anni

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