Errori su lapide commemorativa la vicesindaca Natale | Saranno corretti resta il valore della memoria
Gli errori sulla lapide dedicata ai partigiani e alle vittime del nazifascismo, inaugurata il 2 giugno a Casal di Principe, sono in fase di correzione. La vicesindaca ha detto che saranno sistemati, sottolineando che il valore della memoria resta invariato. La lapide commemorativa si trova nel luogo dell'inaugurazione e le modifiche sono in corso. Nessun dettaglio su quando saranno completate le correzioni.
Gli errori presenti sulla lapide commemorativa dedicata ai partigiani casalesi e alle vittime del nazifascismo, inaugurata il 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica a Casal di Principe, sono già in fase di correzione. Nei prossimi giorni la targa sarà nuovamente installata nella sua. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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