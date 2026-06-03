Errori su lapide commemorativa la vicesindaca Natale | Saranno corretti resta il valore della memoria

Notizia in breve

Gli errori sulla lapide dedicata ai partigiani e alle vittime del nazifascismo, inaugurata il 2 giugno a Casal di Principe, sono in fase di correzione. La vicesindaca ha detto che saranno sistemati, sottolineando che il valore della memoria resta invariato. La lapide commemorativa si trova nel luogo dell'inaugurazione e le modifiche sono in corso. Nessun dettaglio su quando saranno completate le correzioni.