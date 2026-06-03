Polemica sulla targa commemorativa | errori incisi nel marmo dopo l' inaugurazione | FOTO
Dopo l'inaugurazione di una targa commemorativa, sono stati riscontrati errori incisi nel marmo. La targa, dedicata ai cittadini coinvolti nella lotta di Liberazione e nella nascita della Repubblica, presenta errori ortografici e di battitura. La scoperta è stata fatta nelle ore successive alla cerimonia, attirando l’attenzione di testimoni e visitatori presenti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo alle correzioni o agli interventi necessari.
Doveva essere un momento di memoria e di omaggio ai cittadini che contribuirono alla lotta di Liberazione e alla nascita della Repubblica italiana. Tuttavia, a poche ore dalla cerimonia di scopertura della targa commemorativa avvenuta nella mattinata del 2 giugno, giorno della Festa della. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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