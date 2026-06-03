Polemica sulla targa commemorativa | errori incisi nel marmo dopo l' inaugurazione | FOTO

Notizia in breve

Dopo l'inaugurazione di una targa commemorativa, sono stati riscontrati errori incisi nel marmo. La targa, dedicata ai cittadini coinvolti nella lotta di Liberazione e nella nascita della Repubblica, presenta errori ortografici e di battitura. La scoperta è stata fatta nelle ore successive alla cerimonia, attirando l’attenzione di testimoni e visitatori presenti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo alle correzioni o agli interventi necessari.