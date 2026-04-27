L' ex arbitro Minelli | Tutti sapevano delle bussate Graduatorie falsate errori corretti solo ad alcuni
Un ex arbitro ha dichiarato di aver segnalato all'Agi come alcuni errori di valutazione siano stati corretti in modo non uniforme, influendo sulle graduatorie e sui risultati delle partite. Secondo le sue parole, tutte le persone coinvolte conoscevano le contestazioni riguardo alle bussate, ma le modifiche sono state applicate solo a certi casi, lasciando altri irrisolti. La questione riguarda quindi presunte discrezionalità nelle correzioni e possibili effetti sulle classifiche degli arbitri.
“Le bussate in sala Var? Nell'ambiente se ne parlava e si sapeva che il protocollo non lo permetteva. Nel caso di Udinese-Parma è chiaro che se quell'addetto Var ha preso una valutazione positiva va a incidere sul voto e, di conseguenza, sulla graduatoria interna che permette agli arbitri di rimanere o andare a casa e quindi di avere o no il gettone di presenza. Inoltre possono esserci ripercussioni per i club sulla classifica se per una squadra vengono corretti gli errori e per un'altra no". L’ex arbitro varesino Daniele Minelli, che ha diretto 4 partite in Serie A e 147 in B, ha rivelato all’Agi – l’agenzia di stampa che sabato scorso ha dato per prima notizia del rinvio a giudizio del designatore degli arbitri Rocchi – che il sistema delle “bussate” al vetro del Var, era diffuso.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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