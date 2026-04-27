Un ex arbitro ha dichiarato di aver segnalato all'Agi come alcuni errori di valutazione siano stati corretti in modo non uniforme, influendo sulle graduatorie e sui risultati delle partite. Secondo le sue parole, tutte le persone coinvolte conoscevano le contestazioni riguardo alle bussate, ma le modifiche sono state applicate solo a certi casi, lasciando altri irrisolti. La questione riguarda quindi presunte discrezionalità nelle correzioni e possibili effetti sulle classifiche degli arbitri.

“Le bussate in sala Var? Nell'ambiente se ne parlava e si sapeva che il protocollo non lo permetteva. Nel caso di Udinese-Parma è chiaro che se quell'addetto Var ha preso una valutazione positiva va a incidere sul voto e, di conseguenza, sulla graduatoria interna che permette agli arbitri di rimanere o andare a casa e quindi di avere o no il gettone di presenza. Inoltre possono esserci ripercussioni per i club sulla classifica se per una squadra vengono corretti gli errori e per un'altra no". L’ex arbitro varesino Daniele Minelli, che ha diretto 4 partite in Serie A e 147 in B, ha rivelato all’Agi – l’agenzia di stampa che sabato scorso ha dato per prima notizia del rinvio a giudizio del designatore degli arbitri Rocchi – che il sistema delle “bussate” al vetro del Var, era diffuso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'ex arbitro Minelli: "Tutti sapevano delle bussate. Graduatorie falsate, errori corretti solo ad alcuni"

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