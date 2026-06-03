Circa 300.000 sussidi del programma Centrelink sono stati sospesi senza motivo, a causa di un errore software. Le sospensioni sono avvenute senza verifiche o comunicazioni, lasciando molti beneficiari senza supporto. Le categorie coinvolte includono persone con disabilità, anziani e lavoratori a basso reddito. Il problema si è verificato dopo un aggiornamento del sistema informatico, che ha generato blocchi automatici errati. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo alle ripercussioni legali o alle procedure di riattivazione.

Come può un errore software sospendere migliaia di sussidi illegamente?. Quali categorie di beneficiari sono state colpite dal malfunzionamento?. Perché il governo ha ignorato le segnalazioni per dodici mesi?. Chi riceverà un risarcimento economico per le sospensioni indebite?.? In Breve Tra gennaio e marzo sono state inviate 299.305 notifiche di sospensione automatica.. Il 55% e il 70% dei casi riguardava persone con reddito superiore alla soglia.. Economic Justice Australia stima che il 20% dei soggetti meriti risarcimento economico.. Kate Allingham e Bronwyn Field criticano l'assenza di valutazione umana nei processi..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,1% (aprile 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Errore tecnico: 300.000 sussidi Centrelink sospesi illegalmente

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