Trenta persone sono state denunciate presso il Tribunale di Isernia per aver richiesto e ottenuto sussidi statali non dovuti, con un importo complessivo di circa 713.000 euro. Le indagini hanno accertato che i coinvolti hanno omesso di dichiarare condanne penali pregresse, requisito che avrebbe impedito loro di accedere ai benefici. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia sul fenomeno dei furbetti del welfare.

Trenta persone sono state denunciate alla Procura della presso il Tribunale di Isernia per aver richiesto sussidi statali non spettanti, avendo omesso di dichiarare precedenti condanne penali che avrebbero dovuto precludere l’accesso ai benefici. L’operazione, condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Isernia, ha permesso di accertare una richiesta indebita di risorse per un totale di 713.000 euro, di cui oltre 294.000 euro sono già stati effettivamente incassati dai soggetti coinvolti. L’attività ispettiva sul territorio e la ricostruzione dei dati sociali. Il Gruppo di Isernia ha pianificato una serie di verifiche mirate che hanno colpito diversi nuclei familiari del territorio, focalizzandosi sulla legittimità delle prestazioni agevolate erogate dallo Stato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furbetti del welfare: 30 denunce per 713.000 euro di sussidi rubati

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