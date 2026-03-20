15.000 pensionati | l’Inps recupera 1.000 euro con l’errore

Quindici mila pensionati sono stati coinvolti in un errore di calcolo fiscale da parte dell’Inps a marzo. L’ente ha recuperato circa 1.000 euro da ciascuno di loro. La questione riguarda somme che i pensionati avevano già ricevuto e che ora devono restituire a causa dell’errore. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli interessati.

Quindici mila pensionati si trovano nel mirino dell’Inps per un errore di calcolo fiscale commesso a marzo. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale procederà al recupero di somme fino a mille euro tramite il cedolino di aprile. L’errore riguarda una detrazione fiscale destinata ai lavoratori dipendenti, applicata erroneamente alle pensioni durante il controllo dei conguagli del 2025. Chi ha ricevuto l’importo in più dovrà restituirlo, con modalità che variano in base all’entità della pensione. Il meccanismo dell’errore amministrativo. Nel mese di marzo è stato rilevato un malfunzionamento procedurale che ha coinvolto circa quindici mila beneficiari del sistema pensionistico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 15.000 pensionati: l’Inps recupera 1.000 euro con l’errore Articoli correlati Pensione di aprile a rischio, c'è chi dovrà restituire 1.000 euro per un errore dell'InpsNel marzo del 2025 circa 15mila pensionati italiani si sono ritrovati con un assegno mensile insolitamente più alto: in media quasi mille euro in più... Quali Bonus ti spettano con l’ISEE tra 15.000 e 25.000 euro: l’elenco completo e aggiornato del 2026Il nuovo anno porta diversi bonus, ma non per tutti: ecco per quali incentivi può fare domanda chi ha un ISEE tra 15 mila e 25 mila euro. Pensioni aprile 2026, date pagamento INPS e recupero 1000 euro: cosa sapere Altri aggiornamenti su 15 000 pensionati l'Inps recupera 1 000... Temi più discussi: Nuovo pasticcio Inps, 15mila pensionati dovranno restituire mille euro ad aprile; Inps, aprile amaro: per 15mila pensionati via a recupero da mille euro - pagina 4; Via ai nuovi controlli sulle pensioni estere: chi riguardano e come funzionano; Errore Inps: 15mila pensionati dovranno restituire 1.000 euro ad aprile. Pensioni aprile 2026/ Errore INPS che costerà fino a 1.000€: chi coinvolgePensioni aprile 2026 con rischio tagli fino a 1.000€. Ecco l'errore commesso e ammesso dall'INPS (e chi riguarda) ... ilsussidiario.net Pensione di aprile a rischio, vanno restituiti 1.000 euro per un erroreErrore nella pensione di marzo 2025, ora 15mila pensionati dovranno ripagare l’Inps. Ecco chi rischia una pensione con 1000 euro in meno ... quifinanza.it Inps, taglio alle pensioni di aprile per un errore - facebook.com facebook #Inps, dalle pensioni all'assegno unico: ecco quando arrivano i soldi ad aprile: il calendario dei pagamenti x.com