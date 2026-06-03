Erri De Luca non aprirà più Salerno Letteratura dopo le sue dichiarazioni sul genocidio a Gaza

Erri De Luca non sarà più presente all'edizione di quest'anno di Salerno Letteratura, dopo aver rilasciato dichiarazioni sul conflitto a Gaza. Gli organizzatori hanno deciso di riconsiderare la partecipazione dello scrittore per prevenire strumentalizzazioni e hanno comunicato che anche in altre sezioni ha declinato l'invito. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle dichiarazioni che hanno portato a questa scelta.

Gli organizzatori hanno parlato di una "riconsiderazione" per evitare strumentalizzazioni; lo scrittore ha poi declinato anche l'invito in altra sezione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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