Sionismo e mancato genocidio a Gaza Erri De Luca prova a chiarire la sua posizione dopo le polemiche

Lo scrittore napoletano ha cercato di chiarire la sua posizione dopo le polemiche scatenate da un’intervista in cui ha parlato di sionismo e del conflitto a Gaza. Nella conversazione, ha affermato che in Italia e in gran parte dell’Occidente il termine “sionista” viene spesso considerato un insulto. La discussione ha suscitato reazioni e interpretazioni contrastanti, portando De Luca a spiegare le sue parole.

Lo scrittore napoletano Erri De Luca è finito al centro delle polemiche per l'intervista rilasciata al giornale Israel Hoyom e ripresa in Italia dal Foglio sul sionismo e sul genocidio a Gaza: “In Italia, e in gran parte dell’occidente oggi, sionista è una maledizione, un insulto che ti lanciano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Genocidio Gaza: Netanyahu chiede all'ONU, ironia tragica

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