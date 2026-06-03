Il festival culturale Salerno Letteratura, in programma dal 13 al 20 giugno 2026, ha eliminato il nome di Erri De Luca dal suo cartellone. Lo scrittore ha dichiarato di sentirsi escluso dall’evento, affermando che il festival si è “escluso da me”. La decisione di rimuoverlo è stata comunicata senza ulteriori dettagli ufficiali, mentre la polemica riguarda anche le posizioni di De Luca sulla questione di Gaza.

Dal programma di Salerno Letteratura, il festival culturale in programma dal 13 al 20 giugno 2026, è stato cancellato il nome di Erri De Luca. Lo scrittore napoletano avrebbe dovuto tenere il discorso di apertura della manifestazione, ma dopo le sue dichiarazioni sul conflitto in corso a Gaza, gli organizzatori hanno deciso di non affidargli più l’incarico. La direzione artistica di Salerno Letteratura, composta da Gennaro Carillo, docente all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, e Paolo Di Paolo, ha poi offerto allo scrittore uno spazio alternativo all’interno del festival, ma De Luca avrebbe preferito declinare l’invito, scegliendo di non partecipare affatto alla manifestazione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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© Cinemaserietv.it - Erri De Luca fuori da Salerno Letteratura: “Il Festival si è escluso da me”. La polemica su Gaza

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Erri De Luca escluso dal Festival di Salerno Letteratura: Non condividiamo le sue parole su Gaza

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