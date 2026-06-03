Lo scrittore non parteciperà all'inaugurazione del Festival Salerno Letteratura, prevista dal 13 al 20 giugno, perché gli organizzatori hanno dichiarato di non condividere le sue parole su Gaza. De Luca ha risposto con una battuta.

Roma, 3 giugno 2026 – Nuova polemica nel mondo culturale italiano. Lo scrittore Erri De Luca non terrà più la prolusione inaugurale del Festival Salerno Letteratura, in programma dal 13 al 20 giugno. La decisione arriva dopo il dibattito suscitato da alcune sue recenti dichiarazioni sul conflitto tra Israele e Hama s, in particolare sull'uso del termine "genocidio" e sul significato del sionismo. "Non sono stato escluso dal Festival di Salerno, è il Festival che si è escluso da me", il commento a caldo dello scrittore che liquida con una battuta la questione. De Luca non vuole aggiungere nessun commento e forse "pure questa alla fine è una dichiarazione", afferma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Erri De Luca escluso da Salerno Letteratura. “Non condividiamo le sue parole su Gaza”. Lo scrittore replica con una battuta

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Erri De Luca escluso dal Festival di Salerno Letteratura: Non condividiamo le sue parole su Gaza

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