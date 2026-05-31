Dove vedere in tv Errani Vavassori-Stollar Harrison oggi Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Domenica 31 maggio, Sara Errani e Andrea Vavassori parteciperanno ai match di doppio misto al Roland Garros 2026. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. Nessuna informazione è stata fornita sugli orari specifici o sul programma completo delle gare di oggi.

Domenica 31 maggio Sara Errani e Andrea Vavassori torneranno in scena nel tabellone di doppio misto al Roland Garros. Gli azzurri, campione in carica e n.1 del seeding, andranno a caccia di conferme dopo il buon esordio sulla terra rossa di Parigi. LA DIRETTA LIVE DI ERRANIVAVASSORI-STOLLARHARRISON (4° MATCH DALLE 11.00) La coppia formata dall’emiliana e dal piemontese ha dominato la scena nel primo match contro l’australiana Ellen Perez e il portoghese Francisco Cabral, liquidati in appena un’ora di gioco con lo score di 6-2 6-2. I prossimi avversari sanno l’ungherese Fanny Stollár e l’americano Christian Harrison e l’obiettivo, chiaramente, sarà quello di imporsi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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